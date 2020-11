Kryetari i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski tha për edicjonin e lajmeve në TV Alpha se ishte koha për të formuar një qeveri të shpëtimit kombëtar për të ndihmuar vendin.

Vendi është në një humnerë, është e qartë se ata nuk dinë si të përballen me sfidat. Në baza ditore kemi një katastrofë, një shkatërrim të sistemit tonë shëndetësor, arsimi është një tmerr, fjalë për fjalë tmerr asgjë nuk funksionon. Ekonomia është katastrofike. Do të kemi një rënie në tremujorin e tretë, do të kemi një rënie në tremujorin e katërt. Ju i shihni parashikimet nga institucionet përkatëse, ato shkojnë tatëpjetë, tha Mickoski.

Mickoski shtoi se qytetarët nuk dinë asgjë, askush nuk del t’i tregojë se çfarë shkalle do të ketë epidemiologjikisht kjo valë e dytë, sepse Maqedonia kurrë nuk doli nga vala e parë e KOVID-19.

Situata me bujqësinë është e tmerrshme. Shkoni në Tikvesh, pyesni prodhuesit me çfarë çmimi u ble rrushi i tyre këtë vit. Dhe pyesni ata nëse ju janë paguar subvencionet e premtuara, tha Mickoski.

Mickoski theksoi se tani prodhuesit e orizit, prodhuesit e duhanit janë në një situatë të ngjashme me kultvuesit e rrushit..

Në këtë pikë, mbetet vetëm që këta politikanë të paaftë të largohen nga këto pozicione dhe të lejojnë të vinë njerëz që dinë të merren me sfidat e ardhshme. Kam frikë se nëse kalojnë edhe disa muaj, ne do të hyjmë në një situatë nga e cila nuk do të mund të kthehemi së shpejti. Shteti do të na zbrazet, theksoi Mickoski.