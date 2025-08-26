Siç informoi ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Mucunski dhe Kos theksuan mbështetjen e fortë për zgjerimin e Unionit, si nga vendet anëtare ashtu edhe nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut, gjë që konfirmohet edhe nga gjetjet e “Eurobarometrit” të fundit.
Në takim u përshëndet qasja reformuese e Qeverisë, veçanërisht përmbushja e detyrimeve nga procesi i reformave dhe zbatimi i Planit të Rritjes. Ministri Mucunski theksoi se reformat që lidhen me integrimin evropian mbeten lart në agjendën politike të brendshme, me një fokus të fortë në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit.
Ministrja shprehu mirënjohje për angazhimin personal të Komisioneres Evropiane Kos në procesin e anëtarësimit, veçanërisht në kontekstin e pjesëmarrjes dhe mbështetjes së saj në Samitin për Planin për rritje, i cili u mbajt së fundmi në Shkup.
Bashkëbiseduesit këmbyen gjithashtu pikëpamje mbi anëtarësimin e fundit të vendit në SEPA, si dhe iniciativën për të hequr gradualisht shpenzimet e roamingut midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Vendimi për këtë iniciativë pritet në fillim të vitit 2026, si pjesë e përfitimeve të integrimit gradual në Union.
Në takim u diskutua gjithashtu për zhvillimet aktuale rajonale dhe globale, duke konfirmuar mbështetjen e ndërsjellë për Ukrainën dhe angazhimin për arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme sa më shpejt të jetë e mundur.
Comments are closed for this post.