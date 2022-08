Maqedoni

Shpenzimet për jetesë në Maqedoni në nivel vjetor janë rritur për 16%

Shpenzimet e jetesës në korrik në krahasim me qershorin e këtij viti në vend janë rritur për 1,9 për qind, ndërsa çmimet e shitjes me pakicë për 2,5 për qind. Krahasuar me korrikun e vitit të kaluar, shpenzimet e jetesës për muajin e kaluar kanë qenë më të larta për 16 për qind,...