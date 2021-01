Ministria e Shëndetësisë njofton se nga 11 janari 2021, prania e virusit SARS-CoV-2 nga Britania e Madhe në vendin tonë nuk është identifikuar. Këto zbulime bazohen në të dhënat nga laboratori i ICGIB-ASHAM të marra gjatë analizës së gjenomeve të gati 180 viruseve SARS-CoV-2 në pacientët nga Republika e Maqedonisë së Veriut të diagnostifikuar në periudhën qershor 2020 – 11 janar 2021.

“Në laboratorin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, sekuenca e tërë gjenomit të viruseve të zbuluar në pacientët me COVID-19 nga vendi ynë për të përcaktuar llojet e virusit që qarkullojnë në popullatën tonë, mënyrën e përhapjes së tyre dhe korrelacionin e mundshëm me të ndryshme paraqitja klinike e sëmundjes. Të dhënat e fundit i referohen analizës së rreth 50 gjenomeve në periudhën dhjetor 2020 – 11 janar 2021.

Që nga fillimi i pandemisë, janë analizuar gati 180 gjenoma virale dhe është identifikuar prania e rreth 20 llojeve të virusit.

Rastet janë të izoluara nga pacientët nga qytete të ndryshme të vendit. Nga llojet e tanishme të virusit, dy (B.1.1 dhe B.1.1.70) janë dominuese në popullatën tonë, të pranishme në 75% të pacientëve. Të dy llojet kanë qenë të pranishëm që nga fillimi i pandemisë, nga të cilat lloji B.1.1 (i pranishëm në të gjithë Evropën, me përhapjen më të lartë në Greqi, Itali, Austri, Suedi, Turqi, Rusi, etj.) ka një frekuencë të qëndrueshme, ndërsa frekuenca e B.1.1 lloji .70 (i pranishëm në një shkallë më të lartë në Serbi, Kroaci, Kosovë) është rritur në muajt e fundit dhe aktualisht është mbizotërues në pacientët e analizuar.

Kjo rritje e llojit B.1.1.70 lidhet me praninë e një mutacioni shtesë (Q677H) në gjenin -S (proteina spike) e virusit që u zbulua për herë të parë në qershor 2020 në një pacient me COVID-19 nga Ohri dhe ky variant është dominuese nga nëntori e në vazhdim në vendin tonë. Ndërkohë është zbuluar në frekuenca të ulëta në disa vende të tjera, përfshirë Zvicrën dhe Danimarkën. Megjithëse nuk janë kryer studime funksionale të këtij varianti, sipas të dhënave epidemiologjike për ndërprerjen e epidemisë në vendin tonë në periudhën e fundit, supozohet se lloji i variantit nuk shoqërohet me rritje të transmetueshmërisë ose ashpërsisë së pasqyrës klinike të pacientëve”, thonë nga Ministria e Shëndetësisë.