Maqedoni

Sot në Maqedoni votojnë të sëmurët, të pafuqishmit, të burgosurit dhe personat me coronavirus

Votimi për Zgjedhjet lokale 2021 fillon sot me votimin e personave të sëmurë, të pafuqishmëve, të burgosurit, personat me coronavirus të cilëve u është pranuar kërkesa si dhe personat që punojnë jashtë vendit nëpër ambasada ose konsullata. Votimi i personave me coronaviurs ose personave...