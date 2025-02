Sektori për luftimin e terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në kuadër të Departamentit për luftimin e krimit të organizuar dhe krimit të rëndë do të dorëzojë raport në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, në bazë të të cilit dy të mitur 14-vjeçarë nga Shkupi do të raportohen për rastin e kërcënimeve me bomba nëpër disa shkolla.

“Konkretisht, me datë 19.02.2025, të miturit nga celulari i njërit prej të tyre kanë dërguar email me përmbajtje kërcënuese për vendosjen e bombës në dy shkolla (një fillore dhe një të mesme) në Shkup. Gjithashtu, me datë 21.02.2025, nga celulari i të miturit tjetër është dërguar email me përmbajtje kërcënuese për vendosjen e bombës në dy shkolla (një fillore dhe një të mesme) në Shkup”.

“Njësia për zbulimin dhe demontimin e lëndëve plasëse dhe mjeteve ka kryer inspektim antiterrorist në të gjitha shkollat ​​që kanë marrë mesazh, por nuk janë gjetur mjete shpërthyese dhe është konstatuar se bëhet fjalë për raport të rremë për mjete shpërthyese të vendosura”.

“Pas masave dhe aktiviteteve të ndërmarra nga Sektori i Krimeve Kibernetike, është përcaktuar IMEI e pajisjes celulare të përdorur nga emaili i përdoruesit nga i cili janë dërguar mesazhet, e cila IMEI është lidhur me shërbimet e GOOGLE më 21.02.2025 nga një adresë IP e operatorit të telekomunikacionit nga Republika e Maqedonisë”.

“Pas kontrolleve shtesë është konstatuar identiteti i të miturve të përfshirë, dhe me datë 25.02.2025 janë thirrur në Stacionin policor në Çair dhe në prani të prindit, inspektorit për delikuencë të të miturve nga SPB Shkup dhe avokatit është bërë intervistë në të cilën kanë pranuar dhe shpjeguar mënyrën e kryerjes së veprës penale”.

“Pas intervistimit zyrtar, për sigurimin e provave, prindërve me certifikatë për sende të sekuestruara përkohësisht, iu sekuestruan dy aparate celularë me karta SIM, të cilat i përdornin të miturit e denoncuar”, thonë nga MPB Maqedoni.