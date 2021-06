Ministria e Punëve të Brendshme njofton se sipas informimit nga shërbimet kufitare greke në vendkalimin kufitar “Evzioni” ka ndryshime në protokollin për hyrje në Greqi.

Nga sot, (19.06.2021), nga ora 06:00 në VK “Evzioni”, përveç me PCR test jo më i vjetër se 72 orë, ceritifikatë për vaksinë (14 ditë ditë kalauara për dozë të dytë dhe vërtetim se je infektuar me coronavirus prej 2 deri në 9 muaj, lejohet hyrja e shtetasve të Maqedonisë me test të shpejtë negativ jo më i vjetër se 48 orë.

Nga MPB theksojnë se fëmijët deri në moshën 12 vjeçare nuk kanë nevojë për test negativ, ndërsa të tjerët duhet të kenë test të shpejtë ose PCR.

Ashtu si deri tani, theksojnë nga MPB, në VK “Evzoni” nuk do të lejohet hyrja nga ora 22:00 deri në ora 06:00.