Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti në vend do të jetë i vranët me reshje të shiut ndërsa në male dhe në vendet më të larta me reshje të borës. Temperatura minimale do të lëviz prej -3 deri në katër gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë prej katër deri në 11 gradë celsius. Në Shkup, moti...