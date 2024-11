Maqedoni

Mickoski paralajmëroi: Nga e hëna do të fillojmë aksionin kundër prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar, mjaft kemi pritur

Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi sot se të hënën do të fillojë aksioni kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar. Ai theksoi se nuk do të funksionojnë si “show” dhe për të poshtëruar individë, nuk do të angazhohen njësitet speciale të policisë gjatë zbatimit të planit,...