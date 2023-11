Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se është e gatshme pika për fotografim për nxjerrjen e dokumenteve personale në afërsi të Stacionit policor “Prolet”. MPB për vendosjen e kësaj pike falënderon kompaninë “Brako”.

“Këto ditë sistemi do të testohet dhe publiku do të njoftohet menjëherë për fillimin e procesit me të cilin u mundësojmë qytetarëve të kalojnë procedurën e detyrueshme brenda afatit të përcaktuar ligjor, 12 shkurt 2024”, thonë nga MPB