Mozzik ka publikuar këngën më të re të titulluar “Bespreme”.

Një këngë mjaft ritmike e shkruar nga vet këngëtari, pritet të jetë hiti i kësaj vere.

Por, a është kjo një dedikim për ish-partneren e tij Loredanen.

Kujtojmë se kënga e fundit nga Mozzik ka qenë një bashkëpunim me Butrint Imerin dhe Taynen me titull “Pare Pare” e ku rezultojë me një sukses mjaft të madh.