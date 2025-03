Rosica Kulakova, motra e të ndjerës tragjikisht Frosina Kulakova, e cila u përplas në një vendkalim për këmbësorë në bulevardin Partizanski në Shkup, ka pyetur sot organizatorin e “Kush është më pas” se cila do të jetë tragjedia e radhës në menunë e tyre.

Statusin e saj e përcjellim të plotë: Pse isha e heshtur dhe pse nuk mund të jem më?

M’u desh shumë kohë për të mbledhur forcën dhe guximin për të shkruar këtë postim. Por si dikush që mbështeti publikisht dhe me zë të lartë nismën “Kush është i radhës”, ndiej një detyrim moral të shpjegoj pse kam heshtur këtë periudhë të kaluar – sepse thellë brenda vetes kam një ndjenjë përgjegjësie personale.

Është koha që unë të tregoj publikisht, kronologjikisht dhe pa censurë, se çfarë ndodhi saktësisht pas vrasjes së motrës sime, Frosinës.

🪩 31 Janar – Dita e varrimit Në ditën kur varrosëm Frosinën ndërsa ishim të tërbuar nga dhembja dhe pikëllimi – u zhvilluan protestat e para. Ne, të dashurit e saj, nuk e kishim idenë se çfarë po ndodhte në botën e jashtme. Dhimbja na mbylli sytë dhe veshët.

Më pas, nga një britmë dhimbjeje e sinqertë, spontane dhe popullore, doli diçka tjetër. Dikush me mendje të sëmurë vendosi të përfitonte nga tragjedia e dikujt tjetër. Kështu u shfaq në publik nisma “Kush është tjetër”.

🪩 Përjashtime të nderuara ekzistojnë, por e kam fjalën për hijet Përpara se të shpjegoj pse ndihemi të keqtrajtuar si familje, më duhet të theksoj se edhe në këtë nismë ka njerëz të ndershëm. Njerëz me qëllime të mira. Kjo nuk është një kritikë ndaj askujt që ishte pjesë e “Kush është tjetër”.

Fjalët e mia u drejtohen organizatorëve. Jo ndaj atyre që pamë me pankarta, por ndaj atyre që janë gjithmonë në hije. Njerëz emrat e të cilëve nuk shfaqen publikisht, por të gjithë e dimë se cilët janë. Ata që “udhëheqin” protestën, por asnjëherë nuk mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre.

🪩 Protestat e dyta – momenti kur gjithçka u qartësua Tashmë gjatë protestës së dytë u ndje se diçka nuk shkonte. Protesta nuk ishte më e popullit – ajo kishte organizator, axhendë, drejtim të qartë. Dhe për të qenë i sinqertë, unë ende e besoja atë atëherë. Ajo mbështetje do të thoshte shumë për mua. Mendova se dikush kujdesej vërtet, se ndoshta kishte shpresë.

Por sot me vjen keq te them qe pashe dhe perjetova komplet te kunderten.

🪩 Fillon manipulimi dhe viktima bëhet e parëndësishme Mora pjesë në një takim – të fundit për mua, sepse nuk kisha më forcë. Aty, mes fjalëve dhe heshtjes, m’u bë e qartë se Frosina nuk ishte e rëndësishme. Dhimbja jonë nuk ka rëndësi. Axhenda është e rëndësishme, dhe viktima është vetëm një instrument. Dhe këtu duhet të jem i saktë – ata që udhëhoqën atë narrativë në atë kohë, ata që na shihnin si mjet, jo si njerëz, sot qëndrojnë në prapavijë dhe mbështesin nismën “Kush është i radhës”. Nuk janë ata që shfaqen përpara, por ata që i tërheqin në heshtje fijet. Dhe për t’ju dhënë një ide se për çfarë lloj njerëzish po flasim – këta janë të njëjtët njerëz që në të kaluarën shëtisnin me pankarta që shkruanin “Qi Kishën”, që dogjën zyra, që nuk njohin kufij kur bëhet fjalë për promovimin e qëllimeve të tyre. Nuk po flas për njerëzit që po protestojnë sinqerisht – po flas për ata prapa skenave. Për ata që kanë një axhendë, jo një zemër.

🪩 8 Marsi – fyerja më e dhimbshme që nuk do ta komentoj as protestat e 8 marsit. Nëse dikush e sheh të arsyeshme të marshojë me tenxhere dhe lugë druri nga një vend ku dikush ka vdekur tragjikisht, le t’i shërbejë mirë. Mendoj se ky ishte kulmi i mosrespektimit.

🪩 Nga një familje e pikëlluar – në një objektiv që nuk mund të hesht më. Nuk mund të shoh se si përdoret, shtrembërohet, keqpërdoret tragjedia jonë dhe sot e shumë familjeve të tjera me fat të ngjashëm me tonin. Nga një familje sot jemi bërë qindra. Dhe ne të gjithë jemi të pambrojtur. Gjithçka është më e lehtë për t’u manipuluar.

Sistemi nuk funksionon, këtë e dimë të gjithë. Por njerëzit që krijojnë atë sistem hije nuk do ta zgjidhin problemin tonë. Lufta e tyre nuk është për ne. As për të vërtetën. As për drejtësi.

❗️ “Kush është i radhës?” le t’ju pyesim: Kush është i radhës?

Cila nënë?

Cilin vëlla?

Cila motër?

Cila tragjedi do të jetë e radhës në menunë e interesave tuaja?