Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me erë nga drejtimi jugor. Pasdite vranësirat do të zvogëlohen. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 3 deri në 9, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 8 deri në 13 gradë.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm me vranësira të ndryshueshme dhe me erë nga drejtimi juglindor.

Temperatura minimale do të ulet në 6, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 12 gradë Celsiusë.