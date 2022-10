Moti sot në vendin tonë do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla lokale. Do të fryjë erë e lehtë nga veriu.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 9, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 18 deri në 24 gradë.

Në Shkup mot i ngjashëm me erë të dobët nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të zbresë deri në 6, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë.

E në ditët në vijim vazhdon periudha e motit të qëndrueshëm dhe kryesisht me diell. Temperatura e mëngjesit gjatë fundjavës do të bjerë nën zero.