Publikohen çmimet e reja të derivateve të naftës në Maqedoni

Komisioni Rregullator për Energjetik (KRRE) solli vendimin me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 1,59% në raport me vendimin e datës 5.10.2022. Çmimi i shitjes me pakicë i ЕURODIZELIT (D-Е V) rritet për 3,00 den/litër, ndërsa...