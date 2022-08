Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira, ndërsa në orët e pasdites do të ketë reshje lokale të shiut.

Proceset lokale do të jenë në formë stuhie me reshje të dendura të shiut, erë të fortë dhe breshër.

Temperaturat maksimale do të lëvizin prej 24 deri 31 gradë celsius.

Nga dita e hënë moti pritet të jetë i qëndrueshëm dhe me rritje të temperaturave.