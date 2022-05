Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të pakta.

Temperaturat minimale do të lëvizin në prej 6 deri në 13, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 23 deri në 30 gradë.

Ditët e ardhshme do të ketë stabilizim të përkohshëm të motit me rritje të temperaturave.

Të mërkurën pritet sërish paqëndrueshmëri lokale me reshje të rrëmbyeshme, shtrëngata dhe erëra të forta./Telegrafi/