Moti sot do të jetë me diell dhe ngrohtë me vranvsira të vogla mesatare.

Temperatura minimale do të jetë nga 3 deri 9 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 23 deri 27 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe nxhetë ku temperatura maksimale do të arrijë deri 26 gradë celsius.

Gjatë ditëve të ardhshme do të kemi mot me diell dhe stabil, ndërsa temperaturat në pjesën më të madhe të vendit do të jenë mbi 25 gradë celsius.