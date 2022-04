Moti sot do të jetë me diell dhe më nxehtë. Do të fryjë erë në drejtim perënimor.

Temperatura minimale do të jetë nga 4 deri në gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 17 deri 25 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, me diell dhe nxehtë ku temperatura maksimale do të arrije deri në 22 gradë celsius.

Gjatë ditëve të ardhshme do të kemi mot stabil dhe me diell ku temperaturat në disa vende do të tejkalojnë 25 gradë celsius.