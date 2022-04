Moti sot do të jetë me vranësira, më ftohë dhe me reshje të kohëspaskohshme të shiut, ndërsa në pjesët malore, reshjet do të jenë në formë të borës për shkak të temperaturave të ulëta.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 4 deri në 9 gradë celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 5 deri në 10 gradë celsius.

Në Shkup, moti do të jetë i ngjashëm, me vranësira dhe më i ftohtë dhe me reshje shiu, ndërsa temperatura minimale do të ulet në 8 gradë celsius dhe maksimalja do të arrij në 9 gradë celsius.