Moti sot do të me diell dhe ftohtë me vranësira të vogla lokale. Do të fryjë erë mesatare në drejtim verilindor.

Temperatura minimale do të jetë nga -10 deri 3 gradë celsius, ndësa maksimalja nga 4 deri 11 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë kryesisht me diell ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 9 gradë celsius.

Siç njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, deri të martën moti do të jetë me diell dhe ftohtë me vranësira mesatare dhe me erë në drejtim verilindor. Të martën do të rriten vranësirat dhe pritet të ketë reshje të shiut, ndërsa në pjesët malore të vendit reshjet do të jenë në formë të borës.