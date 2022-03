Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë shumë i ftohtë në mëngjes, ndërsa me diell gjatë ditës dhe me vranësira të vogla deri mesatare. Do të fryjë erë e lehtë kryesisht nga jugu.

Temperaturat minimale do të lëvizin në intervalin -13 deri në -5, ndërsa ato maksimale do të lëvizin nga 3 deri në 9 gradë.

Në ditët në vijim do të mbizotërojë mot me diell me vranësira të vogla deri mesatare me rritje të temperaturave. Në fund të javës priten vranësira të shtuara dhe reshje.