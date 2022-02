Moti sot do të jetë i vranët dhe me reshje të shiut, ndërsa në pjesët malore të vendit, reshjet do të jenë në formë të borës.

Temperatura minimale do të jetë nga -1 deri 6 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 0 deri 8 gradë celsius.

Reshjet e shiut do të ketë në pjesën perëndimore të vendit, ndërsa deri të hënën në mëngjes, mbulesa e borës do të rritet dhe do të formohet mbulesë e re me mbi 20 centimetra borë.

Edhe gjatë të martës do të ketë reshje të rralla të borës, ndërsa të mërkurën do të fryjë erë në drejtim verior