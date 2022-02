Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira me erë në drejtim veriperëndimor.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -6 deri në 1, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 11 deri në 18 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira mesatare, ndërsa pasdite vranësirat do të rriten dhe gjatë natës priten reshje të shiut, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 13 gradë celsius./