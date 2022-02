Maqedoni

Në Mavrovë ka mbi 25 centimetra borë

Sot në mëngjes temperatura më të ulëta janë regjistruar në Kodrën e Diellit dhe Berovë me -4 gradë celsius. Pasojnë Kriva Pallanka me -3, Pretor, Manastir, Prilep me -2 gradë, Tetovë, Ohër, Shkup-Petrovec, Demir Kapi, Shtip, Dibër, Krushevë me -1. Më trashësia të borës ka pasur në...