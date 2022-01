Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë kryesisht i vranët, me reshje të kohëpaskohshme, të cilat në disa vende do të jenë reshje të borës.

Gjatë natës, edhe në pjesën juglindore, do të ketë reshje të borës.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri 4 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 3 deri 6 gradë celcius.