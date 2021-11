Moti sot do të jetë me vranësira dhe reshje lokale të shiut, ndërsa në disa pjesë të vendit do të ketë kushte për reshje të borës.

Në vend do të fryjë një erë e fortë në drejtim të pesës veriore të vendit.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 deri në 5, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin nga 3 deri në 9 gradë celsius.