Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të karakterizohet me temperatura të ulta dhe me mjegulla dhe shi në viset malore, njofton Telegrafi Maqedoni.

Gjatë ditës temperaturat do të lëvizin nga 2 deri në 10 gradë Celsius kurse në vendet malore temperaturat do të jenë ndjeshëm më të ulëta.

Edhe gjatë ditëve në vazhdim do të ketë mot me temperatura të ulëta dhe me vranësira.