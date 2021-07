Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira lokale.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 12 deri në 22, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 32 deri në 39 gradë celsius.

Gjatë fundjavës moti do të jetë i paqëndrueshëm. Do të ketë edhe ulje të temperaturave për disa ditë me radhë.