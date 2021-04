Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe me reshje të përkohshme të shiut, të cilat do të jenë më të mëdha në pjesën jugperëndimore dhe jugore të vendit.

Temperatura maksimale do të jetë në intervalin nga nëntë deri 16 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, kryesisht i vranët ndërsa gjatë mesditës pritet të ketë reshje të shiut, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 16 gradë celsius.