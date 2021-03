Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira mesatare. Do të fryjë erë mesatare, ndërsa në vendet më të larta do të ketë erë të përforcuar nga drejtimi verior.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri 6 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 10 deri 21 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme, moti do të jetë i ndryshueshëm, me kushte për reshje të shiut dhe periudha me diell. Deri të premten temperaturat ditore do të jenë në rritje, ndërsa gjatë fundjavës do të jetë më freskët.