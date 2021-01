Moti sot do të jetë me vranësira, ndërsa në pjesën perëndimore të vendit do të ketë reshje të shiut, kurse në pjesët malore të vendit do të ketë reshje të dëborës.

Në fund të ditës reshjet e shiut do të përhapet gjithkund, ndërsa në pjesën perëndimore të vendit do reshjet do të jenë më intensive. Reshje të borës do të ketë kohë pas kohe në pjesët më malore.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej -1 deri 5 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale do të jetë prej shtatë deri 13 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira dhe me mjegull ku në fund të ditës do të shfaqen reshjet e shiut. Temperatura maksimale do të arrijë deri në tetë gradë celsius.