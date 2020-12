Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira. Në pjesën juglindore të vendit do të ketë kushte për reshje të shiut. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri më 8 gradë, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 8 deri më 14 gradë celsius. Edhe nesër moti pritet të...