Moti sot në Maqedoni do të jetë me të reshura dhe me kushte të ftohta atmosferike.

Gjatë gjithë ditës, në gjithë territorin e vendit do të mbizotërojë mot me shi kurse kushtet e njejta do të jenë edhe për fundjavë.

Temperaturat do të lëvizin nga 7 deri në 19 gradë Celsius kurse gjatë fundjavë edhe pse moti pritet të jetë me të reshura, temperaturat do të jenë më të larta.