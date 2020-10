Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe periudha me diell. Gjithashtu do të fryjë erë e përforcuar nga drejtimi juglindor. Pasdite dhe gjatë natës do të ketë kushte për reshje të shiut.

Temperaturat maksimale do të lëvizin prej 26 deri 31 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme, moti pritet të jetë jostabil. Temperaturat do të bien, sidomos në pjesën veriore të vendit.