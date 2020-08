Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë. Nga pjesa veriore do të fryjë një erë e lehtë.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri 19 gradë celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të jenë prej 28 deri 35 gradë celsius.

Gjatë ditës së premte moti po ashtu do të jetë me diell ndërsa gjatë fundjavës do të fryjë erë në drejtim jugor