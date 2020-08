Maqedoni

Viti shkollor në Maqedoni do të fillojë më një tetor

Viti shkollor do të fillojë më 1 tetor, njoftoi sot në konferencën për shtyp mandatari për kryeministër Zoran Zaev, i cili paralajmëroi edhe ndryshime ligjore në arsim. “Fillimi i vitit shkollor do të jetë në ditën e parë të tetorit, do të fillojë me zgjedhjen e disa prej fëmijëve...