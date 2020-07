Moti sot do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe në disa vende me reshje të shiut dhe erë të përforcuar.

Temperatura gjatë mëngjesit do të lëvizë prej 14 deri 21 gradë celsius, ndërsa temperatura ditore prej 29 deri 34 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare. Gjatë pasdites do të ketë kushte për reshje të shiut si dhe përforcim të ajrit. Temperatura gjatë mëngjesit do të jetë 18, ndërsa temperatura gjatë ditës do të arrijë deri 30 gradë celsius.

Të hënën pritet që moti të stabilizohet dhe do të fryjë erë në drejtim perëndimor.