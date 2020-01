Moti sot do të jetë i ndryshueshëm dhe i ftohtë, do të fryj erë e përforcuar veriore. Pasdite pritet që vranësirat të zvogëlohen.

Temperature e mëngjesit do të sillet nga minus 8 deri në 2 gradë, ndërsa ajo ditore nga minus 4 deri në 6 gradë Celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ndryshueshëm. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga minus 2, ndërsa ajo ditore do të arrij deri në 3 gradë Celsius.