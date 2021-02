Moti në vendin tonë do të jetë i ftohtë, ndërsa gjatë ditës me diell me vranësira të vogla deri mesatare. Vetëm në verilindje paradite do të ketë kushte për paraqitje të borës së dobët. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor e cila përgjatë Vardarit do të përforcohet. Pasdite vranësirat do të ulen. Temperatura do të sillet prej minus6 deri në 10 gradë Celsiusë.