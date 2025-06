Qeveria javën e ardhshme do të marrë Vendim me të cilin pushimorja “Ponikva” do të lihet në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë si objekt për kujdes të vazhduar mjekësor dhe rehabilitim të të lënduarve në zjarrin në Koçan.

Siç bëri të ditur zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva, pushimorja ka 27 dhoma dhe 56 shtretër, ndërsa gjendet në mjedis të qetë dhe natyror që e bën të përshtatshme për pacientët.

“Bëhet fjalë për pacientë të cilët tashmë janë stabilizuar, por për të cilët ekziston nevoja për trajtim të mëtutjeshëm. Ata do të shpërndahen në disa grupe dhe do tu sigurohet qasje e personalizuar”, theksoi Miteva në konferencë për media në Qeveri.

Kjo masë, theksoi, është përgjigje institucionale.

“Nuk ka asgjë më të rëndësishme se jeta njerëzore dhe dinjiteti i njerëzve”, potencoi Miteva.