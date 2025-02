Ministri i Mbrojtjes, Vlado Misajlovski, me ftesë të kolegut të tij slloven, ministrit Borut Shijovic, po qëndron në vizitë zyrtare në Slloveni më 17 shkurt. Në Lubjanë, ministri Misajlovski do të takohet edhe me Presidenten e Sllovenisë, Natasha Pirc Musar.

Pas ceremonisë solemne në Ministrinë e Mbrojtjes, ministrat Misajlovski dhe Shijovic do të kenë një takim bilateral, pas të cilit do të zhvillohet një takim mes delegacioneve të të dyja vendeve. Në Lubjanë, do të nënshkruhet edhe Plani i Bashkëpunimit Bilateral për vitin 2025, dhe në varrezat e Zhale në Lubjanë, ministri Misajlovski do të vendosë një kurorë me lule të freskëta si homazh për luftëtarët sllovenë të rënë në Luftën e Dhjetë Ditëshe në vitin 1991.

Në vilën Podrozhnik, ministri Misajlovski do t’u dhurojë mirënjohje anëtarëve të policisë sllovene që ishin aktivisht të përfshirë në luftën kundër zjarreve në territorin e Maqedonisë vitin e kaluar.