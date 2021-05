Një nga gjërat më të mira kur ndihesh ekspert në kuzhinë është se kur vjen puna tek gatimi, çdo produkt i frigoriferit mund të transformohet në një pjatë të këndshme sa mund të lejë gojëhapur miq e të ftuar.

Pica është një prej tyre. Mjafton të keni brumë, djathë pice, salcë e produkte të tjera dhe keni krijuar një ushqim të shijshëm për sytë e për stomakun.

Më poshtë,do të mësoni si të gatuani pica të vogla me hudhër e vaj ulliri por jo vetëm kaq.

Përbërësit

Për picën

300g miell për gatim

1 lugë e gjysmë çaji me maja të thatë

Gjysëm luge çaji me kripë

180 ml ujë të ngrohtë

Për salcën

2 lugë çaj me vaj ulliri

Çerek luge me hudhër pluhur

Çerek luge me erëza të thata siç janë rigoni, rozmarina, borziloku, sherebelë e të tjerë

Një majë luge çaji me kripë

200 ml salcë domatesh

Një filxhan e çerek me djathë mocarela të grirë

Speca të prerë në copa të rrumbullakëta

Udhëzimet

Kalojeni miellin në sitë dhe hidheni në një enë të gjërë. Shtoni majanë, kripën dhe ujin dhe punojeni për 5 minuta. Ndajeni brumin në toptha. Lëreni në një vend të ngrohtë deri sa brumi të ketë ardhur për një orë. Përhapeni brumin e topthave në formë rrethore dhe vendoseni në një tepsi.

Ngroheni furrën në 200 gradë.

Në një tenxhere vendosni vajin. Shtoni hudhrat e grira ose pluhurin hudhër, erëzat dhe kripën.

Përdorni një furçë pastiçerie dhe me të lyeni tavën me këtë vaj. Më pas futni pitet e vogla e të rrumbullakëta. Lyejini në sipërfaqe një e nga një me vajin e mbetur.

Piqini në furrë për 5 minuta deri sa pitet të formojnë kore dhe të marrin një ngjyrë të artë. Hiqeni tavën dhe më pas hidhni nga dy lugë çaji me salcë në secilën prej formave.

Shpërndajeni djathin dhe specat. Vendoseni tavën sërish në furrë dhe piqini për 7-8 minuta deri sa djathi të jetë shkrirë.

Mini picat servirini të ngrohta sapo të jenë bërë, sepse me kalimin e orëve ato forcohen, ndonëse mbeten të shijshme.

Për brumin e picës mund të përdorni edhe pite të gatshme, ndërsa salcës mund t’i shtoni përbërësit që dëshironi.