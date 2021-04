Janë publikuar formacionet zyrtare për sfidën në mes të AC Milan dhe Sampdorias.

Nga ora 12:30, Milan hap xhiron e 29 në Serie A dhe do të kërkojë pikët e plota në formacion me Zlatan Ibrahimovicin, për të qëndruar në garë për titull me Interin

Milan: Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Krunic; Ibrahimovic

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini