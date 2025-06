VMRO-DPMNE nuk ka problem të mbështesë një njësi zgjedhore, tha kryetari i partisë dhe kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me ndryshimet e propozuara në Kodin Zgjedhor përmes një procedure të shkurtuar, të cilat janë në rendin e ditës të seancës parlamentare sot, të paraqitura nga Partia Liberale Demokratike.

Ai përsëriti qëndrimin e partisë se do të mbështesin një propozim për një njësi zgjedhore me të drejtë vote për diasporën. Siç tha ai, “nuk ka të drejtë më të madhe demokratike sesa që diaspora të marrë pjesë në procesin zgjedhor për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale”, pasi një deputet nga Fronti Evropian i opozitës, tha ai, akuzoi Qeverinë se nuk po kujdeset për diasporën me Ligjin e ri për Vetëqeverisjen Vendore dhe ua mohon të drejtën.

Këtu, ne jemi pro të kemi një njësi zgjedhore dhe që ata të jenë në gjendje të marrin pjesë në një proces të tillë zgjedhor. Le të mos kemi kosto, le të mos kemi zona të shumta zgjedhore, le të kemi një dhe, praktikisht, të gjitha votat të rrjedhin në një zonë zgjedhore, si të popullsisë rezidente, por edhe të diasporës që dëshiron të marrë pjesë. Madje shkuam edhe një hap më tej dhe thamë – deri më tani, votimi është mbajtur në misione diplomatike dhe konsullore, por ka vende që lejojnë që kutitë/vendet e votimit të vendosen jashtë VKM-së, pra jashtë territorit, madje thamë se jemi “pro” kësaj. Pra, ne si VMRO-DPMNE nuk kemi problem të mbështesim një zonë zgjedhore, tha Kryeministri gjatë vizitës së sotme në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.

Propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor, i paraqitur me procedurë të shkurtuar nga Presidentja dhe deputetja e Partisë Liberale Demokratike Monika Zajkova për futjen e një zone zgjedhore, është në rendin e ditës të seancës së 53-të të Parlamentit sot.

Sipas shpjegimit, ndryshimet e propozuara për futjen e një njësie të vetme zgjedhore kanë për qëllim arritjen e vlerës së barabartë të votës së të gjithë qytetarëve, pavarësisht nga shpërndarja gjeografike; Futja e votimit preferencial me qëllim që t’u mundësohet votuesve ndikim më i madh në përzgjedhjen e kandidatëve individualë në listat zgjedhore dhe të rritet llogaridhënia e përfaqësuesve të zgjedhur; Përfaqësim më i madh i subjekteve më të vogla politike përmes përfaqësimit të drejtë në përputhje me mbështetjen aktuale të marrë në nivel kombëtar; dhe Forcimi i besimit në procesin zgjedhor – nëpërmjet transparencës, drejtësisë dhe rritjes së llogaridhënies së aktorëve politikë.