Kryeministri Hristijan Mickoski mbajti sot një fjalim në fillimin ceremonial të vitit të ri shkollor në Shkollën Fillore “Kiril Pejçinoviq” në Kisella Vodë, ku mori pjesë në pritjen e nxënësve të klasës së parë.
Në fjalimin e tij, Mickoski theksoi se ky vit është i rëndësishëm për nxënësit dhe mësuesit, sepse për herë të parë në shtatë vjet, të gjithë nxënësit do të kenë tekstet shkollore para tyre në kohë.
Ky është një hap përpara dhe një arritje shumë e rëndësishme. Dua t’u kërkoj falje prindërve për vitet e kaluara, por edhe t’u premtoj atyre se përmes inteligjencës artificiale do të flasim për të ardhmen dhe sfidat që na sjell ajo – theksoi Kryeministri.
Ai shtoi se për herë të parë në një kohë të gjatë, nxënësit do të kenë edhe tekste shkollore në gjuhë të huaja, të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e procesit mësimor.
Kryeministri falënderoi Ministren e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, për të gjithë punën që ka bërë në mandatin e saj deri më tani, dhe gjithashtu i shprehu falënderime të veçanta Kryetarit të Bashkisë së Kisella Vodës, Orce Gjorgievski, i cili, siç theksoi ai, punon pa u lodhur vetëm për të mirën e komunës.
Kryeministri u dërgoi një mesazh nxënësve dhe mësuesve me dy vlera kryesore:
– Mësoni me dashuri, por mos harroni se gjërat më të rëndësishme janë familja dhe atdheu – tha Kryeministri.
Në fund, ai u uroi nxënësve më të vegjël një vit shkollor të suksesshëm, të mbushur me gëzim dhe njohuri të reja.
