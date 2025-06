Në këtë vit të vështirë, kemi rezultate pas nesh që janë një tregues i qartë se kemi arritur një themel të fortë. Kemi zbatuar ose nisur mbi 250 projekte të mëdha, tha kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e tij në eventin që shënoi një vjetorin e Qeverisë, nën sloganin “Koha e Maqedonisë po vjen! Po ndërtojmë themelet e ndryshimit”.

Mickoski theksoi se pret përkushtim maksimal në përmbushjen e programit dhe mbi 400 projekte, masa, hapa, reforma në periudhën e ardhshme që do të synojnë zhvillimin dhe rritjen, standarde më të mira, arsim më cilësor, luftën kundër korrupsionit, investime dhe reforma në kujdesin shëndetësor, projekte të mëdha infrastrukturore,…

Pas viteve të premtimeve boshe dhe një krize të përhershme politike në vend, zhgënjimeve dhe premtimeve të pambajtura, theksoi kryeministri, nuk filluam nga e para, filluam nga minusi – nga rrënojat që lanë pas.

Trashëguam një sistem që po shkatërrohej dhe po binte, institucione që humbën besimin, njerëz që humbën besimin, por ne nuk u dorëzuam. Nuk e lamë shtëpinë tonë në duart e së kaluarës. Ne vendosëm tullat e para mbi themelet e reja, me përkushtim dhe dashuri për çdo person, çdo komunitet, çdo ëndërr. Ne vendosëm shtyllat që do të mbajnë barrën e së ardhmes. Ne forcuam mbështetëset që do ta mbajnë këtë vend drejt dhe krenar. Këto themele nuk janë vetëm tulla, gurë dhe beton. Ato janë çdo fjalë jonë, çdo pikë djerse jonë dhe çdo hap që hedhim për ju, për familjen tuaj, për të ardhmen tuaj. Këto themele janë besimi juaj, lufta juaj, besimi juaj se Maqedonia meriton më shumë – ajo meriton drejtësi, rend, zhvillim dhe respekt. Këto themele janë fillimi i një epoke të re. Një kohë kur Maqedonia do të jetë përsëri e juaja – një vend i mundësive, një vend i njerëzimit dhe vlerave, një vend në të cilin të gjithë mund të jenë krenarë. Ne nuk premtojmë zgjidhje të shpejta, sepse e dimë se ndryshimet e vërteta kërkojnë kohë, durim dhe këmbëngulje. Por ne gjithashtu e dimë se çdo ditë progresi është një fitore. Çdo ditë është një luftë për dinjitet, për të ardhmen që meritojmë. Për fëmijët që do të rriten në një vend të sigurt dhe të ndershëm. Për të gjithë ne që besojmë se mundemi dhe duhet të bëjmë më mirë, tha Kryeministri. Mickoski theksoi se ky vit ishte një vit pune të palodhur, përkushtimi dhe rivendosjeje të besimit, konsolidimit të situatës dhe stabilizimit.

Një vit në të cilin secili prej nesh dha një pjesë të vetes për të ndërtuar rrugën e re, një vit në të cilin, të vetëdijshëm për pritjet e mëdha dhe shpresat që janë tradhtuar kaq shumë herë, u përpoqëm të bënim një stabilizim që do të nxisë zhvillimin, një konsolidim që do të sjellë rritje. Prandaj, sot, shohim përpara me besim dhe me një zemër plot shpresë. Koha për secilin prej jush nuk ka ardhur ende! Një kohë kur do të ringjallim ëndrrat tona, kur një Maqedoni e përbashkët e maqedonasve, shqiptarëve, turqve, romëve, serbëve, vllehëve, boshnjakëve, do të ngrihet më e fortë dhe më e ndritshme se kurrë. Një kohë kur zëri juaj, puna juaj dhe e ardhmja juaj do të ekzistojnë si një pjesë e pandashme e historisë dhe angazhimeve tona politike dhe jetësore.

Në këtë vit të vështirë, kemi rezultate pas nesh që janë një tregues i qartë se kemi arritur një themel të fortë. Kemi zbatuar ose filluar mbi 250 projekte të mëdha. Dhe ajo që dua të njoftoj sot është se numri i projekteve për vitin e ardhshëm do të rritet me më shumë se tre herë. Ne tashmë jemi të angazhuar në marshin e 5-të dhe madje të 6-të. Dhe pres angazhim maksimal në përmbushjen e programit, pres mbi 400 projekte, masa, hapa, reforma në periudhën e ardhshme që do të synojnë rritjen dhe zhvillimin, standarde më të mira, arsim më cilësor, luftën kundër korrupsionit, investime dhe reforma në kujdesin shëndetësor, projekte të mëdha infrastrukturore, reforma në politikën tatimore dhe përballjen me inflacionin dhe sfidat në standardin e jetesës, projekte për të rinjtë, projekte për fermerët, projekte për punëtorët, projekte për blerjen e një shtëpie të re, automjete… projekte që do të sjellin kohën që të gjithë shpresojmë dhe ndryshimet e thella që meritojmë, deklaroi Mickoski.

