Blloku i krimit dhe blloku i së ardhmes dhe prosperitetit të Maqedonisë janë dy blloqet që do të kundërshtojnë njëri-tjetrin në zgjedhjet e ardhshme, tha kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske pas promovimit të qasjeve të reja për trajtimin e shkelësve të ligjit në Qendrën për trajnim në Idrizovë.

Sipas tij, Arben Taravari ka vendosur t’i bashkohet bllokut të parë, duke shpjeguar se shumë gjëra do të jenë më të qarta në skenën politike këtë javë.

Realpolitika është një çështje e të mundshmes. Unë jam i vetëdijshëm për këtë. Këtë javë shumë gjëra do të bëhen më të qarta. Por një gjë është e qartë, se më pak se pesë muaj nga nisja e fushatës për zgjedhjet vendore, dy blloqe po diferencohen. Njëri është një bllok nga e kaluara, blloku i krimit, korrupsionit, turpit, grabitjes, një bllok i lidhur ngushtë me bandat kriminale. Herë pas here luante sport në zyrat e tij, duke luajtur futboll dhe basketboll. Ai shpesh sillej në mënyrë të pavëmendshme ndaj qytetarëve dhe dinte të pasuronte flotën e tij apo të të dashurve të tij me një “Maybach”, një makinë me vlerë disa qindra mijëra euro, ndërkohë që qytetarët mezi ia dilnin mbanë në muaj. Kishte edhe nga ata që ishin të apasionuar pas patundshmërive dhe blenë qendra të tëra tregtare… Ky është një bllok që për fat të keq Arben Taravari vendosi t’i bashkohet, dhe tjetri është Blloku i Qytetarëve të Ndershëm, Blloku i Maqedonisë, i cili dëshiron të shohë një vend të pasur, të suksesshëm në të cilin nuk do të ketë trajtim preferencial, nuk do të ketë lojëra futbolli në zyrat e qeverisë, por do të bëhet puna për qytetarët.

Lidhur me qëndrimin e zëvendëskryeministrit Arben Fetai, i cili ishte staf i VLENIT nga AA, ai theksoi se këtë javë do të ketë një takim me kryesinë e partisë.

Shumë gjëra do të jenë më të qarta këtë javë. Mezi pres të takohem me njerëzit në VLEN dhe të diskutojmë për të ardhmen e Qeverisë, koalicionin me një program të qartë deri në zgjedhjet lokale e më tej. Shumë gjëra do të dihen këtë javë, përsëriti Mickoski.

I pyetur për të komentuar deklaratën e disa zyrtarëve të VLENIT për kalimin e mundshëm të deputetëve të BDI-së në maxhorancë, ai tha se politika është çështje e të mundshmes.