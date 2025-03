Kryeministri Hristijan Mickoski sot gjatë konferencë së përbashkët për shtyp me kryeministrin hungarez, Victor Orban tha se shpreson në zhbllokimin e procesit eurointegrues të Maqedonisë.

“Synimi ynë strategjik si shtet për të qenë pjesë e familjes evropiane, diçka që e meritonim shumë kohë më parë, ishte, është dhe do të mbetet objektivi ynë strategjik, por duhet të theksojmë gjithashtu se ajo që qytetarët e vendit kanë dhënë për realizimin e këtij qëllimi strategjik, i cili fatkeqësisht nuk ka ndryshuar nga situata që ekzistonte 20 vjet më parë, është vërtet e paçmuar, domethënë çmimi është aq i madh sa nuk mund të përcaktohet, sepse në radhë të parë po flasim për procesin e bilateralizimit të negociatave, jo për evropianizimin e negociatave”, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski nga Budapesti në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin hungarez Victor Orban. Siç njofton korrespondenti i MIA-s nga Budapesti, Mickoski ka shprehur shpresën se ky proces përfundimisht do të zhbllokohet për vendin, me mbështetjen e madhe të Hungarisë.

“Shpresoj që më në fund ky proces të zhbllokohet për ne me një mbështetje të madhe nga Hungaria mike dhe ne si vend do të fillojmë negociatat dhe jam i bindur se nëse do të kemi mundësi të fillojmë negociatat shumë shpejt bazuar në kriteret e vërteta të Kopenhagës, do t’i përfundojmë dhe do të jemi pjesë e Evropës”, theksoi Kryeministri.