Është gjithmonë një kënaqësi e veçantë kur ndërtojmë mirëkuptim dhe një vizion të përbashkët me fqinjët tanë. Sot patëm një bisedë jashtëzakonisht konstruktive dhe miqësore me kryeministrin Rama në Tiranë, e mbushur me respekt të ndërsjellë dhe dëshirë për përparim. Së bashku po ecim fort në rrugën drejt Bashkimit Evropian, të përkushtuar për të ardhmen që po ndërtojmë me partneritet, dialog dhe vlera të përbashkëta, ka shkruar kryeministri Hristijan Mickoski në Facebook.